СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСвіт

В Ірані стратили ще двох чоловіків за злочини, пов’язані з протестами у січні

Вони нібито були "членами терористичних груп", які організували збройне повстання.

В Ірані стратили ще двох чоловіків за злочини, пов’язані з протестами у січні
Протести в Тегерані. Іран, 8 січня 2026 року
Фото: соцмережі

Судова система Ірану повідомила про страту ще двох чоловіків за злочини, пов’язані з широкомасштабними антиурядовими протестами на початку цього року.

Про це повідомляє DW.

Онлайн-портал судової влади Misan заявив, що ці чоловіки були "членами терористичних груп", які організували збройне повстання, тим самим поставивши під загрозу національну безпеку.

Страти відбулися на тлі хвилі повішень, більшість із яких провели за звинуваченнями у шпигунстві після січневих масових протестів.

Правозахисна організація Amnesty International повідомила про щонайменше 2159 страт в Ірані минулого року, що є найбільшою кількістю з 1981 року.

  • Протести в Ірані спалахнули 28 грудня 2025 року через стрімку девальвацію національної валюти та економічної кризи. Першими вийшли ”базарі” — торговці столичного Великого базару, яких традиційно вважали дуже лояльною до режиму стратою.
  • В наступні кілька днів протести поширилися на інші базари Тегерана й міста Шираз, Ісфахан, Хамадан, Кешм. До протестів приєдналися студенти університетів. До економічних гасел додались вимоги демонтажу режиму аятол та повернення до влади династії Пахлаві. 
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies