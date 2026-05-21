Судова система Ірану повідомила про страту ще двох чоловіків за злочини, пов’язані з широкомасштабними антиурядовими протестами на початку цього року.

Про це повідомляє DW.

Онлайн-портал судової влади Misan заявив, що ці чоловіки були "членами терористичних груп", які організували збройне повстання, тим самим поставивши під загрозу національну безпеку.

Страти відбулися на тлі хвилі повішень, більшість із яких провели за звинуваченнями у шпигунстві після січневих масових протестів.

Правозахисна організація Amnesty International повідомила про щонайменше 2159 страт в Ірані минулого року, що є найбільшою кількістю з 1981 року.