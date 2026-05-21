Судова система Ірану повідомила про страту ще двох чоловіків за злочини, пов’язані з широкомасштабними антиурядовими протестами на початку цього року.
Про це повідомляє DW.
Онлайн-портал судової влади Misan заявив, що ці чоловіки були "членами терористичних груп", які організували збройне повстання, тим самим поставивши під загрозу національну безпеку.
Страти відбулися на тлі хвилі повішень, більшість із яких провели за звинуваченнями у шпигунстві після січневих масових протестів.
Правозахисна організація Amnesty International повідомила про щонайменше 2159 страт в Ірані минулого року, що є найбільшою кількістю з 1981 року.
- Протести в Ірані спалахнули 28 грудня 2025 року через стрімку девальвацію національної валюти та економічної кризи. Першими вийшли ”базарі” — торговці столичного Великого базару, яких традиційно вважали дуже лояльною до режиму стратою.
- В наступні кілька днів протести поширилися на інші базари Тегерана й міста Шираз, Ісфахан, Хамадан, Кешм. До протестів приєдналися студенти університетів. До економічних гасел додались вимоги демонтажу режиму аятол та повернення до влади династії Пахлаві.