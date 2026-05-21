Республіканці викреслили із сенатського законопроєкту мільярд доларів на бальну залу Трампа

Однопартійці все більше висловлюють невдоволення ініціативами президента США.

Трамп тримає макет нової бальної зали Білого дому
Фото: EPA/UPG

В американському Сенаті республіканці не змогли знайти достатньо голосів, аби підтримати включення 1 мільярда доларів на спорудження бальної зали у Вашингтоні до законопроєкту про фінансування внутрішньої безпеки.

Як пише Associated Press, президент Дональд Трамп намагався скористатися спробою замаху на нього під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, щоб отримати гроші на свій проєкт мрії з федерального бюджету. Бальну залу на місці зруйнованого східного крила своєї резиденції глава держави називає ключовою запорукою безпеки президента.

Але сенатори-республіканці скептично ставляться до того, щоб давати Трампу гроші, коли перед проміжними виборами все гостріше постають питання інфляції та зростання цін на енергоносії. Такий крок точно не принесе їм дивідендів під час спроби переобратися до парламенту.

Так само не в захваті сенатори від створення фонду, який має проводити виплати "жертвам переслідувань Джо Байдена" - чимало з яких насправді є радикалами, які штурмували Капітолій 6 січня 2021 року. Ймовірно, законопроєкт, який блокує цю корупційну схему, розроблений демократами, може отримати чимало республіканських голосів.

На втрату контролю над однопартійцями у Сенаті Трамп відреагував традиційно - гнівною тирадою у соцмережах. Там він порадив республіканцям взятися за розум, бо інакше "доведеться шукати нову роботу набагато раніше, ніж вони думали".

