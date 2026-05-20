Російський винищувач ледь не зіткнувся з британським літаком над Чорним морем

Це найнебезпечніші дії Росії проти британських літаків із 2022 року, заявило британське Міноборони.

RC-135 Rivet Joint, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Російський винищувач Су-27 підлетів на відстань до шести метрів до літака-розвідника Королівських ВПС Великої Британії, який летів над Чорним морем зі швидкістю понад 800 км/год. 

Як пише The Guardian, міністр оборони Британії Джон Гілі назвав цей та ще один подібний інцидент, що стався минулого місяця, «небезпечними та неприйнятними».

Під час першого інциденту російський Су-27 здійснив шість прольотів безпосередньо перед носом британського літака RC-135 Rivet Joint, створивши реальну загрозу зіткнення, що могло б спровокувати масштабну дипломатичну кризу між країнами. Під час другого випадку інший російський винищувач — Су-35 — підлетів до британського літака настільки близько, що через повітряні потоки у розвідника спрацювали аварійні системи, зокрема, автоматично вимкнувся автопілот.

RC-135 Rivet Joint — це великий літак-розвідник із екіпажем до 30 осіб, який здатний здійснювати радіоелектронне спостереження в радіусі близько 240 кілометрів. Він виконував планове патрулювання НАТО у міжнародному повітряному просторі, відстежуючи військову активність РФ. 

У Міноборони Британії підкреслили, що це найнебезпечніші дії Росії проти британських літаків із 2022 року, коли російський винищувач випустив ракету поблизу такого ж розвідника над Чорним морем.

