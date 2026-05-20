Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
ЗМІ: Україна має виконати низку податкових вимог для отримання першого траншу позики ЄС

Серед вимог, запровадження ПДВ на імпортні посилки низької вартості, оподаткування доходів цифрових платформ та інші.

Україна для отримання першого траншу фінансової допомоги за позикою від Євросоюзу має виконати низку податкових та інституційних умов. 

Про це повідомив журналістам "Суспільного" посадовець Європейської комісії на умовах анонімності.

За його словами, йдеться про пакет вимог, який Україна повинна реалізувати на законодавчому та урядовому рівнях.

Серед ключових умов:

  • запровадження ПДВ на імпортні посилки низької вартості;
  • оподаткування доходів цифрових платформ;
  • ухвалення рішення про продовження дії військового збору з доходів фізичних осіб;
  • прийняття законодавства щодо підтримки розробки галузевих стратегій державних інвестицій;
  • затвердження Стратегії управління державними фінансами;
  • подання до Кабінету Міністрів оновленого Митного кодексу України;
  • призначення постійного керівника Державної митної служби.

У Єврокомісії наголошують, що виконання цих умов є необхідною передумовою для подальшого фінансування в межах відповідної програми підтримки України з боку ЄС.

