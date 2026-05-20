Уряд Великобританії послабив санкції проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, яке виготовили з російської нафти у третіх країнах (зокрема, в Індії і Туреччині), пише Sky News.
Виняток із санкцій, який починає діяти з 20 травня, запроваджують на невизначений термін, хоча уряд обіцяє періодично його переглядати.
Британська влада пішла на цей крок через побоювання гострого дефіциту авіапального цього літа. Світові постачання палива опинилися під загрозою, а ціни на нафту різко підскочили через закриття Ормузької протоки на тлі конфлікту на Близькому Сході.
Раніше, у жовтні минулого року, Велика Британія заборонила ввезення нафтопродуктів із російської сировини, які переробляли в інших державах, щоб посилити фінансовий тиск на Москву. Тепер Лондон змінив свій курс щодо дизелю та авіапального, хоча інші продукти переробки (як-от нафтохімікати та мазут) залишаються під забороною. Подібне ембарго на перероблену російську нафту в січні цього року запровадив і Євросоюз.
Речник британського уряду повідомив журналістам, що країна попри ці заходи впроваджує нові обмеження проти РФ. Вони стосуються заборони на продаж деяких інших видів очищених нафтопродуктів з Росії, постачання російського урану до третіх країн, а також заборони на надання морських послуг для російського зрідженого газу, що позбавить Москву доступу до британського страхування та шипінгу. В уряді наголосили, що підтримка України залишається непохитною, а нові санкції все одно послаблюватимуть здатність Росії вести війну.
- Схоже рішення щодо російської нафти раніше ухвалили Штати. Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про чергове продовження санкційного послаблення, яке дозволяє купувати російську нафту в морі.
- Ще у березні США дозволили індійським нафтопереробникам купувати заблоковану в морі російську нафту, що зіграло на руку Кремлю.