Уряд Великобританії послабив санкції проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, яке виготовили з російської нафти у третіх країнах (зокрема, в Індії і Туреччині), пише Sky News.

Виняток із санкцій, який починає діяти з 20 травня, запроваджують на невизначений термін, хоча уряд обіцяє періодично його переглядати.

Британська влада пішла на цей крок через побоювання гострого дефіциту авіапального цього літа. Світові постачання палива опинилися під загрозою, а ціни на нафту різко підскочили через закриття Ормузької протоки на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Раніше, у жовтні минулого року, Велика Британія заборонила ввезення нафтопродуктів із російської сировини, які переробляли в інших державах, щоб посилити фінансовий тиск на Москву. Тепер Лондон змінив свій курс щодо дизелю та авіапального, хоча інші продукти переробки (як-от нафтохімікати та мазут) залишаються під забороною. Подібне ембарго на перероблену російську нафту в січні цього року запровадив і Євросоюз.

Речник британського уряду повідомив журналістам, що країна попри ці заходи впроваджує нові обмеження проти РФ. Вони стосуються заборони на продаж деяких інших видів очищених нафтопродуктів з Росії, постачання російського урану до третіх країн, а також заборони на надання морських послуг для російського зрідженого газу, що позбавить Москву доступу до британського страхування та шипінгу. В уряді наголосили, що підтримка України залишається непохитною, а нові санкції все одно послаблюватимуть здатність Росії вести війну.