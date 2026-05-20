Світ

Сенат США з восьмої спроби просунув закон, який зобов'язує Трампа припинити війну

Процедурне голосування показало, що серед республіканців росте незадоволення діями президента.

Капітолій у Вашингтоні
Фото: EPA/UPG

Американський Сенат погодив винесення на голосування законопроєкту, який в разі ухвалення змусить Дональда Трампа припинити війну проти Ірану або звернутися до Конгресу за схваленням продовження бойових дій.

Як пише Deutsche Welle, це була восьма спроба демократів досягти процедурного прогресу, і вона нарешті стала успішною. 50 сенаторів підтримали ініціативу, проти були 47.

Ключовим став голос представника Луїзіани від Республіканської партії Білла Кессіді. Той напередодні програв праймеріз у своєму штаті, поступившись кандидату, якого публічно підтримав президент Трамп. Таким чином сенатор певним чином помстився главі держави. 

Навіть у разі остаточного схвалення Сенатом законопроєкт потребуватиме згоди Палати представників, де більшість складають лояльні Трампу республіканці. До того ж, навіть за найгіршого для себе сценарію господар Білого дому все ще має право вето.

