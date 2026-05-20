ГоловнаСвіт

Велика Британія дозволила імпорт палива, виготовленого з російської нафти

Ліцензія має безстроковий характер, але інколи переглядатиметься міністром внутрішніх справ країни.

танкер типу "Афрамакс" ІМО 9247443
Фото: War&Sanctions

Велика Британія дозволила імпорт дизельного та авіаційного палива, виробленого з російської нафти в третіх країнах. 

Про це пише Радіо Свобода..

Це передбачає генеральна торговельна ліцензія, яка була видана у вівторок і звільняє деякі товари від санкційних обмежень.

Ліцензія набирає чинності 20 травня 2026 року. Вона має безстроковий характер, але періодично переглядається міністром внутрішніх справ. 

Міністр має право у будь-який час змінювати, відкликати чи зупиняти дію документа. При цьому він, намагатиметься повідомити про будь-яке рішення про відкликання цієї ліцензії за чотири місяці.

