Велика Британія дозволила імпорт палива, виготовленого з російської нафти

Велика Британія дозволила імпорт дизельного та авіаційного палива, виробленого з російської нафти в третіх країнах.

Про це пише Радіо Свобода..

Це передбачає генеральна торговельна ліцензія, яка була видана у вівторок і звільняє деякі товари від санкційних обмежень.

Ліцензія набирає чинності 20 травня 2026 року. Вона має безстроковий характер, але періодично переглядається міністром внутрішніх справ.

Міністр має право у будь-який час змінювати, відкликати чи зупиняти дію документа. При цьому він, намагатиметься повідомити про будь-яке рішення про відкликання цієї ліцензії за чотири місяці.