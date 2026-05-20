Велика Британія дозволила імпорт палива, виготовленого з російської нафти

Велика Британія дозволила імпорт дизельного та авіаційного палива, виробленого з російської нафти в третіх країнах.
Про це пише Радіо Свобода..
Це передбачає генеральна торговельна ліцензія, яка була видана у вівторок і звільняє деякі товари від санкційних обмежень.
Ліцензія набирає чинності 20 травня 2026 року. Вона має безстроковий характер, але періодично переглядається міністром внутрішніх справ.
Міністр має право у будь-який час змінювати, відкликати чи зупиняти дію документа. При цьому він, намагатиметься повідомити про будь-яке рішення про відкликання цієї ліцензії за чотири місяці.