Міністри фінансів G7 підтримали продовження санкцій проти Росії

Кремлю не хочуть дозволити наживатися на війнах як в Україні, так і на Близькому Сході.

Міністри фінансів країн «Групи семи» під час зустрічі в Парижі одноголосно висловилися за продовження санкційного тиску на Росію, передає «Європейська правда» з посиланням на Le Figaro.

Як повідомив очільник Міністерства фінансів Франції Ролан Лескюр, він та його колеги зі США, Німеччини, Великої Британії, Італії, Японії та Канади продемонстрували абсолютну єдність у цьому питанні. Головна мета продовження обмежень — не дозволити Кремлю наживатися на війнах в Україні й на Близькому Сході.

«Бажання чинити тиск на Росію є одностайним», — наголосив Лескюр .

Очільник Мінфіну Франції також додав, що в межах паризького саміту міністри G7 провели відверті та складні переговори щодо проблем у світовій економіці.