В Іспанії стрілок вбив двох людей і поранив чотирьох

Іспанська поліція що затримала 25-річного чоловіка, який нібито вбив своїх двох батьків та поранив ще чотирьох осіб, зокрема сина.

Як повідомляє Reuters, стрілянина сталася вночі в південному місті Ель-Ехідо у провінції Альмерія.

Четверо поранених були госпіталізовані та перебувають у важкому стані, йдеться у заяві Цивільної гвардії.

Окрім сина підозрюваного, серед поранених були чоловік, жінка та ще один неповнолітній.

Поліція розслідує стрілянину, а також походження вогнепальної зброї, яку використовував нападник, який не мав ліцензії на неї. Попередньо йдеться про домашнє насильство.

Стрілянина в Іспанії трапляється відносно рідко, оскільки володіння зброєю у країні жорстко регулюється, а вогнепальна зброя зустрічається рідше, ніж в інших європейських країнах.