В Іспанії стрілок вбив двох людей і поранив чотирьох

Іспанська поліція що затримала 25-річного чоловіка, який нібито вбив своїх двох батьків та поранив ще чотирьох осіб, зокрема сина.
Як повідомляє Reuters, стрілянина сталася вночі в південному місті Ель-Ехідо у провінції Альмерія.
Четверо поранених були госпіталізовані та перебувають у важкому стані, йдеться у заяві Цивільної гвардії.
Окрім сина підозрюваного, серед поранених були чоловік, жінка та ще один неповнолітній.
Поліція розслідує стрілянину, а також походження вогнепальної зброї, яку використовував нападник, який не мав ліцензії на неї. Попередньо йдеться про домашнє насильство.
Стрілянина в Іспанії трапляється відносно рідко, оскільки володіння зброєю у країні жорстко регулюється, а вогнепальна зброя зустрічається рідше, ніж в інших європейських країнах.
- За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності, у 2023 році в Іспанії було зареєстровано 53 вбивства із застосуванням вогнепальної зброї. Це становить 0,1 смерті на 100 000 населення, що є одним із найнижчих показників як у Європі, так і у світі.