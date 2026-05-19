Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаСвіт

В Іспанії стрілок вбив двох людей і поранив чотирьох

У країні випадки стрілянини дуже рідкісні.

В Іспанії стрілок вбив двох людей і поранив чотирьох
Фото: Інтерпол

Іспанська поліція що затримала 25-річного чоловіка, який нібито вбив своїх двох батьків та поранив ще чотирьох осіб, зокрема сина.

Як повідомляє Reuters, стрілянина сталася вночі в південному місті Ель-Ехідо у провінції Альмерія.

Четверо поранених були госпіталізовані та перебувають у важкому стані, йдеться у заяві Цивільної гвардії. 

Окрім сина підозрюваного, серед поранених були чоловік, жінка та ще один неповнолітній.

Поліція розслідує стрілянину, а також походження вогнепальної зброї, яку використовував нападник, який не мав ліцензії на неї. Попередньо йдеться про домашнє насильство.

Стрілянина в Іспанії трапляється відносно рідко, оскільки володіння зброєю у країні жорстко регулюється, а вогнепальна зброя зустрічається рідше, ніж в інших європейських країнах. 

  • За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності, у 2023 році в Іспанії було зареєстровано 53 вбивства із застосуванням вогнепальної зброї. Це становить 0,1 смерті на 100 000 населення, що є одним із найнижчих показників як у Європі, так і у світі.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies