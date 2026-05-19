Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаСвіт

Китай заперечив слова Сі Цзіньпіна про те, що Путін пошкодує через вторгнення в Україну (оновлено)

Лідери КНР нібито зробив ці коментарі під час широких переговорів з Трампом, які торкалися України.

Китай заперечив слова Сі Цзіньпіна про те, що Путін пошкодує через вторгнення в Україну (оновлено)
Сі Цзіньпін та Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Китайський лідер Сі Цзіньпін сказав президенту США Дональду Трампу під час їхніх переговорів минулого тижня, що президент Росії Володимир Путін може зрештою пошкодувати про своє вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Сі нібито зробив ці коментарі під час широких переговорів, які торкалися України.

Окрім іншого, Трамп запропонував трьом лідерам об'єднати зусилля для протидії Міжнародному кримінальному суду.

Коментарі Сі щодо рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення до сусіда Росії у 2022 році були більш відвертими, ніж раніше. Джерело повідомляє, що хоча під час спілкування з колишнім президентом США Джо Байденом лідери “відверто і прямо” говорили про Росію та Україну, Сі не оцінював Путіна та війну.

Водночас представник МЗС Китаю Го Цзякунь під час брифінгу спростував, що Сі зробив таку заяву.

“Ми оприлюднили інформацію про саміт Китай-США. Те, що ви щойно процитували, є цілковитою неправдою”, – відповів Го на питання журналіста.

Зазначимо, Путін має прибути до Китаю у вівторок – через чотири дні після того, як китайський лідер прийняв президента США під час їхньої другої зустрічі з моменту повернення Трампа до Білого дому.

  • Путін розпочав вторгнення в Україну в лютому 2022 року, через три тижні після візиту до Китаю, під час якого він і Сі оголосили про партнерство “без обмежень”. Його дводенний візит цього тижня відбувається через 25 років після того, як тодішній президент Цзян Цземінь підписав з Путіним договір про добросусідство, дружбу та співробітництво між РФ і Китаєм.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies