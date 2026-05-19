Китай заперечив слова Сі Цзіньпіна про те, що Путін пошкодує через вторгнення в Україну (оновлено)

Китайський лідер Сі Цзіньпін сказав президенту США Дональду Трампу під час їхніх переговорів минулого тижня, що президент Росії Володимир Путін може зрештою пошкодувати про своє вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Окрім іншого, Трамп запропонував трьом лідерам об'єднати зусилля для протидії Міжнародному кримінальному суду.

Коментарі Сі щодо рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення до сусіда Росії у 2022 році були більш відвертими, ніж раніше. Джерело повідомляє, що хоча під час спілкування з колишнім президентом США Джо Байденом лідери “відверто і прямо” говорили про Росію та Україну, Сі не оцінював Путіна та війну.

Водночас представник МЗС Китаю Го Цзякунь під час брифінгу спростував, що Сі зробив таку заяву.

“Ми оприлюднили інформацію про саміт Китай-США. Те, що ви щойно процитували, є цілковитою неправдою”, – відповів Го на питання журналіста.

Зазначимо, Путін має прибути до Китаю у вівторок – через чотири дні після того, як китайський лідер прийняв президента США під час їхньої другої зустрічі з моменту повернення Трампа до Білого дому.