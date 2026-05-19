Картину Джексона Поллока продали на аукціоні за рекордні $181 млн

"№ 7A, 1948" також є четвертим найдорожчим твором мистецтва, коли-небудь проданим на аукціоні.

Картина Джексона Поллока “№ 7A, 1948”
Фото: З відкритих джерел

Картину Джексона Поллока “№ 7A, 1948”, яку називають однією з “перших справді абстрактних картин в історії”, продали на аукціоні в Нью-Йорку за 181 мільйон доларів.

Про це повідомляє BBC.

Картину продали на відомому аукціонному домі Christie's за рекордну суму, яку “заробили” роботи покійного американського художника на аукціоні.

За інформацією ARTnews, картина, що надійшла з приватної колекції медіамагната С. І. Ньюгауса, також є четвертим найдорожчим твором мистецтва, коли-небудь проданим на аукціоні.

Також у колекції була бронзова скульптура румунського художника Костянтина Бринкуші, яку продали за 107,6 мільйона доларів. Це друга за розміром сума, за яку скульптура коли-небудь продавалася на аукціоні.

Поллок, який помер у 1956 році, був важливою фігурою в русі абстрактного експресіонізму. Його техніка крапельного живопису є однією з найбільш впізнаваних у світі мистецтва та часто імітується.

Попередній аукціонний рекорд для однієї з робіт Поллока становив 61,2 мільйона доларів за його картину “Number 17, 1951”, яку продали у 2021 році. Інші роботи митця продавалися за вищими цінами, але у межах приватних угод.

