Режисерський дебют оператора "Стоп-землі" покажуть на одному з найбільших фестивалів Британії

Сашко Рощин представить стрічку "Рибачок" на фестивалі Raindance Film Festival, повідомляє команда фільму.

Режисерський дебют оператора "Стоп-землі" покажуть на одному з найбільших фестивалів Британії
Постер фільму "Рибачок"

Сашко Рощин – оператор фільмів "Стоп-земля" і "Стрічка часу", серіалу "Обмежено придатні" дебютує як режисер.

Фільм "Рибачок" розповідає історію чоловіка середніх літ, який переживає драматичні зміни – особисті й пов’язані з війною. У пошуку рівноваги він повертається до давнього хоббі і їде на день порибалити в широкій акваторії дикого Дніпра.

““Рибачок” – фільм поетичний. І гуманістичний, – розповідає режисер. – За сюжетом і обставинами – камерний, лише з одним героєм. Це історія про один день військового, учасника російсько-української війни, коли він в лоні природи, у свій вихідний день, торкнувся джерела любові в самому собі. І нам відкрилася чутлива внутрішня природа людини”.

Головну роль зіграв Василь “Прозоров” Переверзєв, екс-лідер гурту “ТОЛ”, а нині фронтмен рок-гурту “Прозак” і військовослужбовець 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” НГУ.

У команді фільму оператор-постановник Боря Борисов (“Епізоди”), режисер монтажу Нікон Романченко (“Сліди”), художник-постановник Максим Німенко (“Мавка. Справжній міф”, “Ховаючи колишню”), композитори Олексій Шмурак (“Стрічка часу”) та Микита Моісеєв (“Ти – Космос”). 

Продюсером стрічки став Віктор Шевченко, учасник Producers Lab кінофестивалю у Сараєво та співпродюсер фільму “Стрічка часу”. Ко-продюсери — Максим Німенко, Роксі Топорович, Пʼєтро Лоріно. 

Raindance Film Festival — найбільший фестиваль незалежного кіно у Великій Британії. Раніше там були показані та вигравали українські фільми "Памфір", "Мої думки тихі" та інші. У 2026 році відбудеться 34-та едиція фестивалю, яка має кваліфікації премій "Оскар" та BAFTA.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
