Український комунікаційник увійшов до журі фестивалю Cannes Lions

Креативний директор комунікаційної агенції Saatchi & Saatchi Ukraine Сергій Білошицький став членом журі міжнародного фестивалю креативності Cannes Lions 2026. Фестиваль відбудеться в Каннах і триватиме 22 до 26 червня 2026 року.

Сергій працюватиме у категорії Sustainable Development Goals (Цілі сталого розвитку) — саме тій, у якій 2025 року агенція Saatchi & Saatchi виборола першого для України Золотого лева з проєктом "Мед мінних полів" (Minefield Honey), повідомляє Publicis Groupe Ukraine. В цій категорії журі традиційно оцінює креативні підходи до вирішення проблем.

Організатори фестивалю зазначили, що цьогорічний склад журі відображає "дедалі більшу різноманітність голосів", які формують світову креативну індустрію. До нього увійшли представники незалежних агенцій, брендів і креативних ринків з різних регіонів світу, зокрема Африки, Латинської Америки, Близького Сходу та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Cannes Lions проходить щороку у Франції. На ньому визначають переможців у різних номінаціях у сферах реклами, дизайну та комунікацій.

Фестиваль вважається найбільшим зібранням дизайнерів, маркетологів та інших працівників рекламної індустрії у світі.



