Україна вийшла до фіналу Євробачення-2026

Leleka виступить у суботу з піснею Ridnym у боротьбі за "Кришталевий мікрофон".

Leleka на сцені Євробачення у Відні
Фото: EPA/UPG

Україна продовжила ідеальну серію виступів у фіналах Євробачення, кваліфікувавшись на гранд-концерт, який відбудеться у суботу у Відні.

У другому півфіналі представниця нашої країни Leleka з піснею Ridnym потрапила до десятки найкращих за версією голосування професійних національних журі та телеглядачів. 

Ще жодного разу за час існування формату з півфіналами наша країна не зупинялася на цій стадії у боротьбі за перемогу на найбільшому пісенному конкурсі Європи.

Разом з Україною до фіналу вийшли також Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія і Чехія.

Не виступлять знову на сцені у Відні Азербайджан, Люксембург, Вірменія, Швейцарія і Латвія.

