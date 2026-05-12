Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Іспанія, Ірландія і Словенія відмовилися транслювати Євробачення-2026

Бойкот конкурсу не обмежився відмовою низки країн від участі.

Фото: EPA/UPG

Три країни, що входять до Європейської мовної спілки, заявили про відмову транслювати пісенний конкурс Євробачення-2026, який відбуватиметься у Відні цього тижня.

Як пише Deutsche Welle, бойкотуватимуть головну музичну подію року три держави, які цьогоріч вирішили не брати участь у шоу з політичних мотивів - Іспанія, Ірландія та Словенія.

Разом з Нідерландами та Ісландією ці країни вимагали відсторонити від Євробачення Ізраїль через війну в Газі. Оскільки ізраїльська делегація була допущена до участі, вони оголосили бойкот.

В ефірі словенського телебачення під час конкурсу покажуть фільм "Голоси Палестини" про гуманітарну ситуацію в Газі. Ірландський та іспанський мовники замінять Євробачення власними музичними проєктами.

Загалом участь у Євробаченні-2026 у Відні беруть 35 країн. Україну представляє Leleka з піснею Ridnym, вона виступить у другому півфіналі 14 травня. Фінал відбудеться у суботу, 16 травня.  

