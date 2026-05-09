У Києві вперше прозвучить концертна версія опери "Матері Херсона" про порятунок дітей з окупації.

4 червня у Національній опері України в Києві представлять світову прем’єру концертної версії опери "Матері Херсона" українського композитора Максима Коломійця, створеної на замовлення Метрополітен-опери та Польської національної опери.

Опера розповідає історію двох матерів із Херсона, які вирушають у небезпечну подорож через кілька країн і окуповані Росією території, щоб врятувати своїх дочок із Криму. В основі твору – реальні свідчення жінок, які пережили досвід повернення дітей із російської окупації.

Автор музики, композитор Максим Коломієць, зазначає, що твір присвячений одному з найболючіших злочинів цієї війни.

"Це історія про один із найболючіших злочинів цієї війни. Мені важливо, щоб цей досвід був почутий у світі", – каже композитор.

Лібрето написав американський драматург Джордж Брант, а український переклад здійснив Мирослав Лаюк. Диригуватиме постановкою засновниця Ukrainian Freedom Orchestra та музична директорка Київської камерати Кері-Лінн Вілсон.

У проєкті беруть участь оркестр і хор Національної опери України, дитячий хор Київського державного музичного ліцею імені Миколи Лисенка та ансамбль "Київська камерата".

Головні партії виконають відомі українські солісти, серед яких Мар’яна Мазур, Анастасія Поважна, Софія Соловій, Анжеліка Швачка, Віталій Роздайгора та Тарас Бережанський.

Концертна версія стане першою публічною презентацією опери. Повноцінна сценічна світова прем’єра запланована у Варшаві на жовтень 2026 року, а американська – у сезоні 2027–2028 років у Метрополітен-опері. Обидві постановки також очолить Кері-Лінн Вілсон.

У 2025 році сюїту з опери вже виконували під час європейського туру Ukrainian Freedom Orchestra, а запис твору був виданий лейблом Deutsche Grammophon.