Роботи в межах серії мистецьких інтервенцій “Відлуння” можна знайти навкруги Арсеналє з 5-го по 9-е травня.

“Я вирішила не підписувати цей проект, немає ані тексту, ані мого імені, щоб глядачі сумнівалися чи це арт проект, чи може приїхали військові. І відчули тривожність і дискомфорт”, – розповіла Дарʼя в коментарі LB.ua.

За словами художниці, їй хотілось нагадати відвідувачам однієї з головних мистецьких подій у світі про те, що війна триває, навіть якщо вона є непомітною у Венеції.

Фото: Фото надала Дарʼя Кольцова Проєкт "Відлуння"

“Форму мені дали художники, які зараз на війні і дуже допомогла художниця Марина Талютто, жінки військові за допомогою проекту Arm Women Now, а ще тут є форма Азову, яку мені допомогла зібрати Тата Кеплер. Це реальна форма, яка була в бою, яка часто пройшла найгарячіші зони, з іменами, слідами поранень”, – каже Дарʼя.

В організації інтервенції допомогла українська спільнота у Венеції, серед них – Олексій Іванов з Криму, який організовує в місті українські події.

Фото: Фото надала Дарʼя Кольцова Проєкт "Відлуння" відвідувачі Венеції можуть побачити з 5 по 9 травня

“Я вірю що лише історії реальних людей можуть протистояти пропаганді, – каже Дарʼя. – А ще в Венеції є вулиця «Тана», названа в честь регіону Азова, звідки в Венецію привозили матеріал для корабельних мотузок”.