У межах 61-ї Венеційської бієнале представили мистецький проєкт "Invisible Pavilion" ("Невидимий павільйон"). Проєкт складається з мистецьких подій, які не відбудуться, оскільки їхніх авторів убила Росія.

Про це повідомила у фейсбуці українська журналістка, критикиня та історикиня моди Зоя Звиняцьківська.

"Це альтернативна програма бієнале, яка могла б відбутися, якби митці, що беруть у ній участь, були живі", - зазначила вона.

Ініціатором проєкту виступила NAU - Network Associazioni per Ucraina. У різних локаціях Венеції розміщено постери, стилізовані під афіші культурних подій - виставок, кінопоказів, дискусій та презентацій. На кожному вказані імена митців, формат події та дата, однак усі вони мають позначку "CANCELLED because the author was killed by Russia".

Фото: Зоя Звиняцьківська / Facebook "Невидимий павільйон"

За словами Звиняцьківської, проєкт є "Невидимим павільйоном", який не має фізичного простору і не позначений на мапі бієнале.

"Це - уявна паралельна програма бієнале, яка складається з подій, що ніколи не відбудуться", - додала вона.

Проєкт присвячений українським художникам, письменникам, поетам, режисерам і музикантам, які загинули під час повномасштабної війни.

Постери з’явилися у Венеції в дні пресвідкриття бієнале (6–8 травня) та формують розосереджену інсталяцію в міському просторі. Проєкт не має фізичного павільйону: QR-коди на афішах ведуть до цифрового архіву з історіями митців та їхніми роботами.

Моніторинг загиблих українських діячів культури веде Український PEN. Наразі в списку - понад 270 підтверджених імен.

