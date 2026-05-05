На Венеційській бієнале представили "Невидимий павільйон" про вбитих Росією українських митців

Проєкт складається з мистецьких подій, які не відбудуться, оскільки їхніх авторів убили окупанти.

Фото: Зоя Звиняцьківська / Facebook

У межах 61-ї Венеційської бієнале представили мистецький проєкт "Invisible Pavilion" ("Невидимий павільйон"). Проєкт складається з мистецьких подій, які не відбудуться, оскільки їхніх авторів убила Росія.

Про це повідомила у фейсбуці українська журналістка, критикиня та історикиня моди Зоя Звиняцьківська. 

"Це альтернативна програма бієнале, яка могла б відбутися, якби митці, що беруть у ній участь, були живі", - зазначила вона. 

Ініціатором проєкту виступила NAU - Network Associazioni per Ucraina. У різних локаціях Венеції розміщено постери, стилізовані під афіші культурних подій - виставок, кінопоказів, дискусій та презентацій. На кожному вказані імена митців, формат події та дата, однак усі вони мають позначку "CANCELLED because the author was killed by Russia".

За словами Звиняцьківської, проєкт є "Невидимим павільйоном", який не має фізичного простору і не позначений на мапі бієнале.

"Це - уявна паралельна програма бієнале, яка складається з подій, що ніколи не відбудуться", - додала вона.

Проєкт присвячений українським художникам, письменникам, поетам, режисерам і музикантам, які загинули під час повномасштабної війни.

Постери з’явилися у Венеції в дні пресвідкриття бієнале (6–8 травня) та формують розосереджену інсталяцію в міському просторі. Проєкт не має фізичного павільйону: QR-коди на афішах ведуть до цифрового архіву з історіями митців та їхніми роботами.

Моніторинг загиблих українських діячів культури веде Український PEN. Наразі в списку - понад 270 підтверджених імен.

  • Wьогоріч уперше від початку повномасштабної війни Росія ввійшла до офіційного списку учасників Венеціанської бієнале. У національному павільйоні РФ представлять проєкт, в якому візьмуть участь понад 50 молодих музикантів, поетів і філософів з Росії та інших країн, зокрема Аргентини, Бразилії, Малі та Мексики. 
  • Однією з темою виставки "Дерево, вкорінене в небі", буде ідея, що "політика існує в тимчасових вимірах, коли культури спілкуються у вічності". Комісаркою російського проєкту буде Анастасія Карнєєва – донька генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій "Ростех" Ніколая Волобуєва. 
  • Участь Росії у заході, відкриття якого заплановане на 9 травня, у Брюсселі трактують як потенційне порушення санкцій. Йдеться про те, що участь фінансується державою-агресором і може бути використана для просування наративів про міжнародну легітимність російської культури.
  • Політичне керівництво Фінляндії заявило, що не приїде на бієнале, якщо там відкриють російський павільйон. Втім, деякі держслужбовці все ж відвідають виставку, аби підтримати фінське мистецтво і культуру.
  • 9 травня, у День Європи та день офіційного відкриття Венеціанської бієнале, у Венеції відбудеться протестна акція “Бієнале незгоди” спрямована проти участі Росії. Про це повідомляють сторінки організаторів – Europa Radicale, Associazione Radicale Certi Diritti, Radicali Venezia, Arts Against Aggression.
  • Раніше Європейська Комісія поінформувала Венеціанську бієнале про намір розірвати контракт на 2 млн євро через рішення допустити до участі росіян.
  • Тим часом у розпал скандалу міжнародне журі бієнале йде у відставку.
