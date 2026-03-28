Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
У Європарламенті просять Єврокомісію не допустити участь Росії у Венеціанській бієнале

Пропонують навіть призупинити виділення коштів із бюджету ЄС на фінансування бієнале.

Венеціанська бієнале
Фото: facebook.com/MKIPUkraine

Група депутатів Європейського парламенту звернулася до керівництва Європейської комісії, зокрема, до Урсули фон дер Ляєн та глави євродипломатії Каї Каллас, із закликом не допустити Росію до участі у 61-й Венецанській бієнале, передає Euronews

У своєму листі європарламентарі наголосили, що такий крок серйозно підриває довіру до інституцій Євросоюзу. Депутати також вимагають призупинити виділення коштів із бюджету ЄС на фінансування бієнале, якщо російський павільйон не виключать зі списку учасників. 

Відомо, що Єврокомісія вже розглядає можливість скасування гранту у розмірі 2 мільйонів євро, оскільки вважає присутність РФ на заході неприпустимою в умовах триваючої агресії.

Українська сторона також висловила свій протест через рішення організаторів. Речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що Росія системно використовує культуру як інструмент «м'якої сили» для легітимізації своїх дій та відбілювання воєнних злочинів. Він нагадав, що за час повномасштабного вторгнення окупанти вбили сотні українських митців і зруйнували тисячі об'єктів культурної спадщини. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що участь РФ у таких престижних заходах є спробою нормалізувати варварство, особливо на тлі недавніх ударів по історичному центру Львова, де постраждали пам'ятки зі списку ЮНЕСКО.

Окрему увагу євродепутати звернули на те, що російський павільйон має прямі зв'язки з державним оборонним сектором. Зокрема, кураторство і підготовка експозиції пов'язані з родичами топменеджерів корпорації «Ростех», яка є головним постачальником озброєння для російської армії. 

Попри протести урядів 22 європейських країн та офіційну незгоду Міністерства культури Італії, керівництво фонду бієнале поки що відмовляється відсторонити Росію, посилаючись на принципи свободи мистецтва та відсутність цензури.

Читайте також
