У Європарламенті просять Єврокомісію не допустити участь Росії у Венеціанській бієнале

Група депутатів Європейського парламенту звернулася до керівництва Європейської комісії, зокрема, до Урсули фон дер Ляєн та глави євродипломатії Каї Каллас, із закликом не допустити Росію до участі у 61-й Венецанській бієнале, передає Euronews.

У своєму листі європарламентарі наголосили, що такий крок серйозно підриває довіру до інституцій Євросоюзу. Депутати також вимагають призупинити виділення коштів із бюджету ЄС на фінансування бієнале, якщо російський павільйон не виключать зі списку учасників.

Відомо, що Єврокомісія вже розглядає можливість скасування гранту у розмірі 2 мільйонів євро, оскільки вважає присутність РФ на заході неприпустимою в умовах триваючої агресії.

Українська сторона також висловила свій протест через рішення організаторів. Речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що Росія системно використовує культуру як інструмент «м'якої сили» для легітимізації своїх дій та відбілювання воєнних злочинів. Він нагадав, що за час повномасштабного вторгнення окупанти вбили сотні українських митців і зруйнували тисячі об'єктів культурної спадщини. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що участь РФ у таких престижних заходах є спробою нормалізувати варварство, особливо на тлі недавніх ударів по історичному центру Львова, де постраждали пам'ятки зі списку ЮНЕСКО.

Окрему увагу євродепутати звернули на те, що російський павільйон має прямі зв'язки з державним оборонним сектором. Зокрема, кураторство і підготовка експозиції пов'язані з родичами топменеджерів корпорації «Ростех», яка є головним постачальником озброєння для російської армії.

Попри протести урядів 22 європейських країн та офіційну незгоду Міністерства культури Італії, керівництво фонду бієнале поки що відмовляється відсторонити Росію, посилаючись на принципи свободи мистецтва та відсутність цензури.