Постановку роману «Амадока» Софії Андрухович вперше покажуть на міжнародному фестивалі Theater der Welt 2026 у Німеччині

Літературний роман «Амадока» Софії Андрухович вперше масштабно адаптовано для сцени. Постановку здійснив чеський режисер Душан Давид Парізек разом із празьким акторським ансамблем.Постановка увійшла до програми одного з найбільших міжнародних театральних фестивалів Німеччини — Theater der Welt у Хемніці. Він відбудеться з 18 червня до 5 липня 2026 року.

Фестиваль збирає близько 40 вистав зі всього світу і продовженням року культурної столиці Європи, який Хемніц мав у 2025 році.

Вистава об’єднує три сюжетні лінії героїнь — Романи, Уляни та Софії — і через їхні долі осмислює століття української історії, пам’яті та втрат. Центральним образом стає міфічне озеро Амадока, яке колись існувало на картах, але зникло, ставши метафорою зникнення культур і цілих світів.

Постановка реагує на сучасний контекст російської війни проти України, досліджуючи механізми стирання пам’яті та ідентичності.

Проєкт є частиною ширшої міжнародної співпраці, започаткованої під час року культурної столиці Європи 2025, і супроводжується відкритими культурними подіями — музикою та українською кухнею для глядачів.