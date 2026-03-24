Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
ГоловнаКультура

Сибіга: найближчим часом в Україну прибудуть експерти ЮНЕСКО оцінити наслідки атаки РФ на Львів

Це «удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації», заявив глава МЗС.

Сибіга: найближчим часом в Україну прибудуть експерти ЮНЕСКО оцінити наслідки атаки РФ на Львів
Очільник МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

В Україну прибудуть експерти ЮНЕСКО, будуть оцінювати наслідки російського обстрілу Львова 24 березня.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

«Передусім ми очікуємо реакцію ЮНЕСКО і відразу вам підтверджую, що найближчим часом в Україну прибудуть експерти для оцінки завданої шкоди російськими терористами», - сказав міністр.

Сибіга наголосив, що у вівторок Росія «не просто нанесла удар по будівлях в центрі Львова, а це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО і удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації». 

  • 24 березня РФ завдала масованого удару по Україні. Вночі ворог випустив понад 420 безпілотників. А вдень Україну атакували ще понад 550 ударних дронів.
  • У Львові пошкодження зазнали памʼятки архітектури, зокрема, частина об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Львів — історичний центр». Цей об’єкт належить до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою та Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу Гаазької конвенції.
  • Постраждала також пам’ятка архітектури національного значення — ансамбль Бернардинського монастиря. 
  • Крім того, пошкоджень зазнала будівля Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», повідомив Мінкульт.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies