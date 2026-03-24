Сибіга: найближчим часом в Україну прибудуть експерти ЮНЕСКО оцінити наслідки атаки РФ на Львів

В Україну прибудуть експерти ЮНЕСКО, будуть оцінювати наслідки російського обстрілу Львова 24 березня.
Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.
«Передусім ми очікуємо реакцію ЮНЕСКО і відразу вам підтверджую, що найближчим часом в Україну прибудуть експерти для оцінки завданої шкоди російськими терористами», - сказав міністр.
Сибіга наголосив, що у вівторок Росія «не просто нанесла удар по будівлях в центрі Львова, а це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО і удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації».
- 24 березня РФ завдала масованого удару по Україні. Вночі ворог випустив понад 420 безпілотників. А вдень Україну атакували ще понад 550 ударних дронів.
- У Львові пошкодження зазнали памʼятки архітектури, зокрема, частина об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Львів — історичний центр». Цей об’єкт належить до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою та Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу Гаазької конвенції.
- Постраждала також пам’ятка архітектури національного значення — ансамбль Бернардинського монастиря.
- Крім того, пошкоджень зазнала будівля Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», повідомив Мінкульт.