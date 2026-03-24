Сибіга: найближчим часом в Україну прибудуть експерти ЮНЕСКО оцінити наслідки атаки РФ на Львів

Це «удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації», заявив глава МЗС.

В Україну прибудуть експерти ЮНЕСКО, будуть оцінювати наслідки російського обстрілу Львова 24 березня.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

«Передусім ми очікуємо реакцію ЮНЕСКО і відразу вам підтверджую, що найближчим часом в Україну прибудуть експерти для оцінки завданої шкоди російськими терористами», - сказав міністр.

Сибіга наголосив, що у вівторок Росія «не просто нанесла удар по будівлях в центрі Львова, а це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО і удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації».