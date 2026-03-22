Віталій Манський: "Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення"
У Руані відбудеться концерт Київського камерного хору, присвячений Валентину Сильвестрову

Виконають три твори Валентина Сильвестрова.

У Руані відбудеться концерт Київського камерного хору, присвячений Валентину Сильвестрову
Валентин Сильвестров
Фото: www.day.kiev.ua

25 березня 2026 року у Кафедральному соборі Нотр-Дам у Руані відбудеться концерт Київського камерного хору, присвячений видатному українському композитору Валентину Сильвестрову.

У програмі вечора прозвучать знакові твори митця — In Memoriam (2020), Псалми Давида (2022), а також Молитва за Україну

Фото: афіша організаторів

Виконання представить Київський камерний хор під орудою Миколи Гобдича .

Фото: Олег Павлючєнков
Подія відбудеться в межах культурного сезону «Вояж в Україну», ініційованого Українським інститутом спільно з Французьким інститутом. Проєкт має на меті посилення культурного діалогу між Україною та Францією.

Ініціатива реалізується під патронатом міністерств закордонних справ і за підтримки міністерств культури України та Франції у співпраці з посольствами, державними інституціями, місцевими громадами та організаціями громадянського суспільства.

Організатори наголошують: цей концерт — не лише музична подія, а символічний акт культурної присутності України в Європі, її голос пам’яті та сили, що звучить крізь музику.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Читайте також
