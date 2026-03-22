У Руані відбудеться концерт Київського камерного хору, присвячений Валентину Сильвестрову

25 березня 2026 року у Кафедральному соборі Нотр-Дам у Руані відбудеться концерт Київського камерного хору, присвячений видатному українському композитору Валентину Сильвестрову.

У програмі вечора прозвучать знакові твори митця — In Memoriam (2020), Псалми Давида (2022), а також Молитва за Україну

Виконання представить Київський камерний хор під орудою Миколи Гобдича .

Подія відбудеться в межах культурного сезону «Вояж в Україну», ініційованого Українським інститутом спільно з Французьким інститутом. Проєкт має на меті посилення культурного діалогу між Україною та Францією.

Ініціатива реалізується під патронатом міністерств закордонних справ і за підтримки міністерств культури України та Франції у співпраці з посольствами, державними інституціями, місцевими громадами та організаціями громадянського суспільства.

Організатори наголошують: цей концерт — не лише музична подія, а символічний акт культурної присутності України в Європі, її голос пам’яті та сили, що звучить крізь музику.