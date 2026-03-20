Президент Франції зауважив, що такі судна фінансують військові зусилля Росії.

Французькі військові затримали судно російського тіньового флоту в Середземному морі.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

“Військово-морські сили Франції сьогодні вранці в Середземному морі затримали ще одне судно «тіньового флоту» — Deyna”, — написав глава держави.

Він зазначив, що війна в Ірані не відверне Францію від підтримки України, де триває російська агресія.

“Ці судна, які обходять міжнародні санкції та порушують морське право, є воєнними спекулянтами. Вони прагнуть отримувати прибутки та фінансують військові зусилля Росії. Ми цього не дозволимо”, — заявив Макрон.