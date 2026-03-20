Гегсет заявив, що немає жодних «часових рамок» для завершення операції США в Ірані

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що немає жодних «часових рамок» для завершення війни США проти Ірану. Він також не спростував повідомлення про те, що Пентагон може запросити додаткові $200 млрд фінансування від платників податків.
Американського міністра цитує The Guardian.
Військова операція США та Ізраїлю розпочалася три тижні тому й продовжує розширюватися. Дональд Трамп у середу пригрозив знищити найбільше у світі газове родовище після того, як ізраїльські удари по іранському об’єкту спровокували Тегеран до ескалації атак на нафтову й газову інфраструктуру в регіоні Перської затоки.
Виступаючи перед журналістами в Пентагоні, Гегсет припустив, що четвер стане днем наймасштабнішої атаки США від початку війни. За його словами, вже було уражено понад 7 000 цілей на території Ірану та його військової інфраструктури.
Попри стрімке зростання цін на нафту та падіння рейтингу президента США, Гегсет відмовився представити план виходу з війни. Він наголосив, що не варто встановлювати чіткі строки, і додав, що рішення про завершення операції ухвалюватиме особисто Трамп.
Міністр відкинув припущення про «розширення місії», назвавши це вигадкою медіа. За його словами, цілі операції залишаються незмінними: знищення ракетного потенціалу Ірану, підрив його оборонно-промислової бази та флоту, а також недопущення створення ядерної зброї.
Він також різко розкритикував медіа, звинувативши їх у спробах применшити успіхи операції та перебільшити її витрати.Коментуючи можливе додаткове фінансування, Гегсет визнав, що сума у $200 млрд може змінюватися.
«Очевидно, потрібні гроші, щоб знищувати ворогів», – сказав він, додавши, що адміністрація звертатиметься до Конгресу для забезпечення фінансування як поточних, так і майбутніх дій.
Наприкінці виступу Гегсет звернувся до американців із закликом молитися за військових.
Він також заявив, що світ, Близький Схід і союзники США, зокрема в Європі, мають дякувати Трампу за дії проти Ірану, назвавши це «роботою вільного світу» щодо стримування держави, яка, за його словами, намагається створити ядерну зброю і загрожує світу ракетами.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив, що військові просуваються дедалі глибше на територію Ірану. Далекобійні удари спрямовані на підземні склади, бази дронів і прибережні ракетні позиції. За його словами, географія конфлікту розширюється: у районі Ормузької протоки літаки A-10 «Warthog» полюють на швидкісні бойові катери, тоді як в Іраку вертольоти AH-64 Apache атакують проіранські збройні формування.
- Вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран більше не може збагачувати уран і виробляти балістичні ракети.
- Тим часом адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість перекидання тисяч американських військових для посилення операції на Близькому Сході.