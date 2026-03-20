ГоловнаСвіт

Трамп забув, що продиктована США конституція Японії забороняє надсилати кораблі

Чергова відчайдушна спроба республіканця знайти собі союзників завершилася курйозом.

Трамп забув, що продиктована США конституція Японії забороняє надсилати кораблі
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Звернення Дональда Трампа до прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі з проханням надіслати кораблі в Ормузьку протоку з метою розмінування і супроводу торговельних суден засвідчило, що президент США погано орієнтується в історії і праві.

Як пише The Guardian, республіканець забув (або ніколи і не знав), що Японія не може застосовувати свої військові потужності за кордоном у відповідності до конституції, яка фактично була продиктована США після Другої світової війни. Вашингтон тоді суттєво обмежив Токіо у здатності проводити військові операції.

Санае Такаїчі сказала пресі за підсумками зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті, що детально пояснила президенту США усі обмеження, які існують щодо розгортання кораблів на Близькому Сході. При цьому вона досі офіційно не оприлюднила позицію свого уряду щодо того, чи вважає операцію США проти Ірану легальною з точки зору міжнародного права.

