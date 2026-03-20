МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Європейська служба зовнішніх дій виявила торік сотні випадків інформаційних маніпуляцій

Головною мішенню атак стала Україна, проти якої спрямували 112 ворожих операцій.

Європейська служба зовнішніх дій підготувала звіт, у якому розповіла про виявлені 540 інцидентів із маніпулюванням інформацією протягом 2025 року.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Дослідники зауважили, що у 147 випадках зловмисники застосовували штучний інтелект. Цей показник зріс утричі порівняно з попереднім роком. Головною мішенню таких атак стала Україна, проти якої спрямували 112 ворожих операцій. Окрім нашої держави, під удар потрапили Франція, Молдова, Німеччина та США.

Автори документа приписують приблизно 30% усіх втручань Росії. Водночас значна кількість джерел залишається офіційно невстановленою, проте фахівці пов’язують суттєву частину цієї «сірої зони» саме з російськими мережами впливу. Звіт підкреслює, що російські актори повністю опанували інструменти штучного інтелекту. Це дозволяє їм створювати контент набагато швидше, масштабувати кампанії та охоплювати значно ширшу аудиторію за менших фінансових витрат. 

Експерти очікують, що у 2026 році обсяги таких операцій лише зростатимуть.

ЦПД зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році маніпуляції в інформаційному просторі перетворилися на один із ключових інструментів гібридної війни проти України. 

За оцінками Євросоюзу, Росія залишається найбільшим джерелом дезінформації у світі та витрачає на це мільярди євро. 

﻿
