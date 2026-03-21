Ілона Маска визнали винним в маніпулюванні інвесторами за допомогою соцмереж

Суд у Каліфорнії постановив, що найбагатший бізнесмен світу Ілон Маск винен у введенні в оману інвесторів шляхом маніпулятивних дописів у соцмережах.

Як пише BBC, йдеться про період часу, коли мільярдер готувався купити Twitter, пізніше перейменований ним на X. Маск бачив вплив своїх постів на акції компанії, тому свідомо писав те, що призводило до падіння вартості.

Зрештою це не допомогло придбати соцмережу дешевше, адже у судовому порядку Маска змусили заплатити заздалегідь погоджені 54 долари за акцію. Але інвестори потрапили на гачок бізнесмена і кинулися продавати акції, зазнавши суттєвих збитків.

У суді Маск не визнавав провину, звинувачував людей у надмірній увазі до власних твітів і жартував, що точно б назвав себе злочинцем, якби передбачалося покарання за створення невдалих дописів.

Зрештою суддя став на бік інвесторів, зобов'язавши Маска компенсувати їм втрачені на акціях Twitter гроші.