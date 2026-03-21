Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Ілона Маска визнали винним в маніпулюванні інвесторами за допомогою соцмереж

Мільярдер використовував дописи, щоб свідомо збивати ціну акцій.

Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Суд у Каліфорнії постановив, що найбагатший бізнесмен світу Ілон Маск винен у введенні в оману інвесторів шляхом маніпулятивних дописів у соцмережах.

Як пише BBC, йдеться про період часу, коли мільярдер готувався купити Twitter, пізніше перейменований ним на X. Маск бачив вплив своїх постів на акції компанії, тому свідомо писав те, що призводило до падіння вартості. 

Зрештою це не допомогло придбати соцмережу дешевше, адже у судовому порядку Маска змусили заплатити заздалегідь погоджені 54 долари за акцію. Але інвестори потрапили на гачок бізнесмена і кинулися продавати акції, зазнавши суттєвих збитків. 

У суді Маск не визнавав провину, звинувачував людей у надмірній увазі до власних твітів і жартував, що точно б назвав себе злочинцем, якби передбачалося покарання за створення невдалих дописів. 

Зрештою суддя став на бік інвесторів, зобов'язавши Маска компенсувати їм втрачені на акціях Twitter гроші.  

Читайте також
