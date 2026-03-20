Reuters: США відправляють на Близький схід морських піхотинців та десантний корабель

Це відбувається на тлі звинувачень Трампа союзників НАТО у боягузтві.

Американські військові розгортають ще тисячі морських піхотинців на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела серед офіційних осіб.

Як пише видання, це відбувається на тлі звинувачень Дональда Трампа союзників по НАТО у боягузтві, через їхнє небажання направляти сили для допомоги у відкритті Ормузької протоки.

Троє американських чиновників повідомили Reuters, що в регіоні буде розгорнуто десантний корабель USS Boxer разом з 2500 морських піхотинців та супроводжуючими військовими кораблями.

Двоє чиновників заявили, що рішення щодо відправлення військ до самого Ірану ще не було прийнято, але ймовірно американські війська можуть висадитися на узбережжі Ірану або на нафтогазовому центрі острова Харг.

Трамп заявив, що кампанія йде за планом, але розізлився на союзників США за відмову допомогти відкрити Ормузьку протоку, поки тривають бойові дії.

Американські та ізраїльські чиновники стверджують, що тижні бомбардувань серйозно послабили тегеранський уряд і виснажили його запас ракет і безпілотників, але Іран все ще може завдати удару у відповідь.