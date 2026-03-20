Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Reuters: США відправляють на Близький схід морських піхотинців та десантний корабель

Це відбувається на тлі звинувачень Трампа союзників НАТО у боягузтві.

Американські військові розгортають ще тисячі морських піхотинців на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела серед офіційних осіб.

 Як пише видання, це відбувається на тлі звинувачень Дональда Трампа союзників по НАТО у боягузтві, через їхнє небажання направляти сили для допомоги у відкритті Ормузької протоки.

Троє американських чиновників повідомили Reuters, що в регіоні буде розгорнуто десантний корабель USS Boxer разом з 2500 морських піхотинців та супроводжуючими військовими кораблями.

Двоє чиновників заявили, що рішення щодо відправлення військ до самого Ірану ще не було прийнято, але ймовірно американські війська можуть висадитися на узбережжі Ірану або на нафтогазовому центрі острова Харг.

Трамп заявив, що кампанія йде за планом, але розізлився на союзників США за відмову допомогти відкрити Ормузьку протоку, поки тривають бойові дії.

Американські та ізраїльські чиновники стверджують, що тижні бомбардувань серйозно послабили тегеранський уряд і виснажили його запас ракет і безпілотників, але Іран все ще може завдати удару у відповідь.

  • Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди та Канада, а також Японія, яка не є членом НАТО, у спільній заяві у четвер зобов'язалися приєднатися до «відповідних зусиль для забезпечення безпечного проходу через протоку».
Читайте також
