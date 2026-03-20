МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
ГоловнаСвіт

США перекрили глобальні канали фінансування «Хезболли»

Мережа охоплювала об’єкти на Близькому Сході, у країнах Європи та Північної Америки.

мітинг на підтримку "Хезболли"
Фото: EPA/UPG

Американська влада запровадила санкції проти масштабної фінансової мережі, яка забезпечувала діяльність угруповання «Хезболла». 

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Томмі Піготт, передає «Укрінформ»

Обмеження спрямували на компанії та осіб, що допомагали терористичній організації відмивати гроші й накопичувати ресурси для фінансового крила. Ця мережа охоплювала об’єкти на Близькому Сході, у країнах Європи та Північної Америки.

За словами представника Держдепу, Вашингтон прагне максимально обмежити можливості угруповання отримувати прибутки для тероризму та обходити міжнародні заборони. Піготт також зауважив, що організація офіційно перебуває у переліку глобальних терористів.

  • Того ж дня влада Об'єднаних Арабських Еміратів заявила, що ліквідувала «терористичну мережу», яка, за їхніми словами, фінансувалася та координувалася ліванським угрупованням Хезболла і його союзником – Іраном.
  • Нещодавно Армія оборони Ізраїлю повідомила про масований обстріл об'єктів «Хезболли» на території Лівану. Тоді повідомили про ураження 10 об'єктів терористів у Бейруті за 30 хвилин.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies