США перекрили глобальні канали фінансування «Хезболли»

Американська влада запровадила санкції проти масштабної фінансової мережі, яка забезпечувала діяльність угруповання «Хезболла».

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Томмі Піготт, передає «Укрінформ».

Обмеження спрямували на компанії та осіб, що допомагали терористичній організації відмивати гроші й накопичувати ресурси для фінансового крила. Ця мережа охоплювала об’єкти на Близькому Сході, у країнах Європи та Північної Америки.

За словами представника Держдепу, Вашингтон прагне максимально обмежити можливості угруповання отримувати прибутки для тероризму та обходити міжнародні заборони. Піготт також зауважив, що організація офіційно перебуває у переліку глобальних терористів.