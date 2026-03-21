Десятки тисяч чехів у суботу, 21 березня, вийшли на найбільшу в країні антиурядову демонстрацію з 2019 року, передає Reuters.

Учасники протестували проти скорочення оборонних витрат за прем’єр-міністра Андрея Бабіша та через побоювання, що його уряд може взяти під контроль публічні медіа.

Люди почали збиратися за кілька годин до початку акції у центрі Праги, багато хто тримав прапори Чехії та Європейського Союзу. Організатори оцінили кількість учасників приблизно у 250 тисяч.

«Я тут, бо мені не байдуже майбутнє моєї країни», — сказав 22-річний Томаш Халоупка. «Мене обурює, що нинішній уряд намагається впливати на вільні й незалежні медіа, а свобода і демократія є найважливішими».

Бабіш і його популістська партія ANO повернулися до влади в грудні після чотирьох років в опозиції, сформувавши уряд разом із правими та ультраправими силами.

Організатори протесту — рух Milion Chvilek («Мільйон моментів для демократії») — застерігають, що країна може піти шляхом Словаччини або Угорщини, які мають конфлікти з виконавчою владою ЄС через питання верховенства права.

«Ми не хочемо стати Угорщиною», — сказала вчителька Гана Маланікова. «Ми не хочемо йти шляхом Словаччини. Тож час прокинутися».

Критики також висловлюють занепокоєння змінами політики нового уряду. У лютому подібна акція на підтримку президента Петра Павела, який конфліктує з урядом Бабіша через призначення міністрів і оборонні витрати, зібрала до 90 тисяч людей.

Опоненти уряду також звертають увагу на скорочення оборонних витрат у бюджеті, плани змінити фінансування суспільного телебачення (що, за їхніми словами, може підірвати його незалежність), а також посилення вимог до звітності неурядових організацій.

Mass protests in Prague against Babiš’s government



Organizers expect around 400,000 people to take part in the demonstrations.



People took to the streets with the slogan “We will not let our future be stolen.” The protest is directed against democratic backsliding and the… pic.twitter.com/fOdmUHtuTo — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2026

Бабіш, який створив бізнес-імперію у сферах харчової, хімічної та аграрної промисловості, вже обіймав посаду прем’єра у 2017–2021 роках. Рух Milion Chvilek організовував подібні протести у 2019 році, які зібрали понад 200 тисяч людей.