У Чехії відбувся найбільший антиурядовий протест із 2019 року

Організатори протесту застерігають, що країна може піти шляхом Словаччини або Угорщини.

Антиурядовий протест, Прага, 21 березня 2026
Фото: соцмережі

Десятки тисяч чехів у суботу, 21 березня, вийшли на найбільшу в країні антиурядову демонстрацію з 2019 року, передає Reuters.  

Учасники протестували проти скорочення оборонних витрат за прем’єр-міністра Андрея Бабіша та через побоювання, що його уряд може взяти під контроль публічні медіа.

Люди почали збиратися за кілька годин до початку акції у центрі Праги, багато хто тримав прапори Чехії та Європейського Союзу. Організатори оцінили кількість учасників приблизно у 250 тисяч.

«Я тут, бо мені не байдуже майбутнє моєї країни», — сказав 22-річний Томаш Халоупка. «Мене обурює, що нинішній уряд намагається впливати на вільні й незалежні медіа, а свобода і демократія є найважливішими».

Бабіш і його популістська партія ANO повернулися до влади в грудні після чотирьох років в опозиції, сформувавши уряд разом із правими та ультраправими силами.

Організатори протесту — рух Milion Chvilek («Мільйон моментів для демократії») — застерігають, що країна може піти шляхом Словаччини або Угорщини, які мають конфлікти з виконавчою владою ЄС через питання верховенства права.

«Ми не хочемо стати Угорщиною», — сказала вчителька Гана Маланікова. «Ми не хочемо йти шляхом Словаччини. Тож час прокинутися».

Критики також висловлюють занепокоєння змінами політики нового уряду. У лютому подібна акція на підтримку президента Петра Павела, який конфліктує з урядом Бабіша через призначення міністрів і оборонні витрати, зібрала до 90 тисяч людей.

Опоненти уряду також звертають увагу на скорочення оборонних витрат у бюджеті, плани змінити фінансування суспільного телебачення (що, за їхніми словами, може підірвати його незалежність), а також посилення вимог до звітності неурядових організацій.

Бабіш, який створив бізнес-імперію у сферах харчової, хімічної та аграрної промисловості, вже обіймав посаду прем’єра у 2017–2021 роках. Рух Milion Chvilek організовував подібні протести у 2019 році, які зібрали понад 200 тисяч людей.

