​У Шотландії висунули звинувачення іноземцям за спробу проникнення на ядерну базу

Зловмисників затримали, коли вони не змогли пройти систему захисту.

Поліція Шотландії висунула звинувачення громадянину Ірану та громадянці Румунії, які намагалися потрапити на територію стратегічної військово-морської бази Клайд, передає The Independent.

Цей об'єкт, відомий як Фаслейн, є ключовим для оборони Британії, оскільки саме тут дислокується атомний підводний флот країни та система ядерного стримування Trident. Правоохоронці затримали зловмисників увечері 19 березня безпосередньо під час спроби несанкціонованого входу.

Представники Королівського флоту підтвердили, що зловмисники не змогли пройти систему захисту, тому їхні наміри виявилися марними. Після арешту обом фігурантам офіційно пред'явили звинувачення. Наразі поліція продовжує слідчі дії, щоб з’ясувати всі обставини події на режимному об'єкті.

Затримані залишатимуться під вартою до судового засідання, яке має відбутися в понеділок, 23 березня.