Reuters: Ірак оголосив форс-мажор на всіх нафтових родовищах через блокування Ормузької протоки

Ідеться про родовища, які експлуатують іноземні компанії.

Фото: EPA/UPG

Ірак оголосив режим форс-мажору на всіх нафтових родовищах, які експлуатуються іноземними компаніями через блокування експорту в Ормузькій протоці. Це фактично зупинило більшу частину експорту нафти з країни, пише Reuters із посиланням на джерела в енергетичному секторі.

У листі Міністерства нафти Іраку, датованому 17 березня, зазначено, що через перебої в русі танкерів нафтосховища країни досягли критичних рівнів заповнення. Попри готовність державної компанії SOMO до відвантаження нафти, міжнародні партнери не змогли забезпечити танкери для транспортування сировини.

"З огляду на ситуацію, міністерство наказало повністю зупинити видобуток на відповідних концесійних ділянках. Згідно з умовами контрактів, компенсація за це не передбачається", – йдеться у документі.

Відомство також повідомило, що питання скорочення діяльності буде регулярно переглядатися відповідно до розвитку безпекової ситуації. Компанії-партнери запросили на термінові переговори для узгодження ключових операційних процесів та витрат у режимі форс-мажору.

За словами міністра нафти Іраку Хаяна Абдель-Гані, обсяг видобутку компанії Basra Oil Company скоротився до 900 тис. барелів на добу замість звичних 3,3 млн барелів, після зупинки експорту з південних портів. Видобута нафта наразі спрямовується на забезпечення роботи внутрішніх нафтопереробних заводів.

Як пише агенство, різке падіння видобутку та експорту може суттєво погіршити фінансову ситуацію Іраку. Країна отримує понад 90% доходів саме від продажу нафти і значною мірою залежить від цього джерела для фінансування державних видатків.

﻿
