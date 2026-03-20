Мінфін США заборонив продаж російської нафти Кубі, Ірану, КНДР і окупованим територіям України

Оновлена ліцензія Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, яка дозволяє розвантаження російської нафти з танкерів до 11 квітня 2026 року, містить жорсткі обмеження щодо кола осіб та країн, яким дозволили брати участь у цих операціях.

Документ розміщений на сайті американського відомства.

Попри загальне послаблення для стабілізації ринку, адміністрація Дональда Трампа категорично заборонила будь-які транзакції, якщо до них залучені:

Іран: заборона стосується осіб, які перебувають в Ісламській Республіці або діють за її законами, а також будь-яких іранських товарів чи послуг.

Північна Корея (КНДР): підсанкційні особи та компанії з Пхеньяна не можуть брати участь у перепродажі чи логістиці російської нафти.

Куба: аналогічні обмеження діють для кубинських контрагентів.

Окуповані території України: заборонена будь-яка співпраця з особами чи структурами з Криму та інших регіонів, що перебувають під російською окупацією.

Ці обмеження також поширюються на будь-які юридичні особи, які перебувають у власності, під контролем або у спільному володінні із зазначеними вище категоріями осіб.

Таким чином Вашингтон намагається наситити ринок енергоносіями, водночас перекриваючи канали фінансування для своїх ключових геополітичних опонентів — Тегерана та Пхеньяна. Будь-яка спроба залучити іранський капітал чи північнокорейські фірми до розвантаження російських танкерів автоматично анулює дію ліцензії.