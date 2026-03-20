Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
ГоловнаСвіт

Мінфін США заборонив продаж російської нафти Кубі, Ірану, КНДР і окупованим територіям України

міністр фінансів США Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

Оновлена ліцензія Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, яка дозволяє розвантаження російської нафти з танкерів до 11 квітня 2026 року, містить жорсткі обмеження щодо кола осіб та країн, яким дозволили брати участь у цих операціях.

Документ розміщений на сайті американського відомства.

Попри загальне послаблення для стабілізації ринку, адміністрація Дональда Трампа категорично заборонила будь-які транзакції, якщо до них залучені:

  • Іран: заборона стосується осіб, які перебувають в Ісламській Республіці або діють за її законами, а також будь-яких іранських товарів чи послуг.
  • Північна Корея (КНДР): підсанкційні особи та компанії з Пхеньяна не можуть брати участь у перепродажі чи логістиці російської нафти.
  • Куба: аналогічні обмеження діють для кубинських контрагентів.
  • Окуповані території України: заборонена будь-яка співпраця з особами чи структурами з Криму та інших регіонів, що перебувають під російською окупацією.

Ці обмеження також поширюються на будь-які юридичні особи, які перебувають у власності, під контролем або у спільному володінні із зазначеними вище категоріями осіб.

Таким чином Вашингтон намагається наситити ринок енергоносіями, водночас перекриваючи канали фінансування для своїх ключових геополітичних опонентів — Тегерана та Пхеньяна. Будь-яка спроба залучити іранський капітал чи північнокорейські фірми до розвантаження російських танкерів автоматично анулює дію ліцензії.

  • Штати на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.
  • Крім того, США розглядають можливість тимчасового зняття санкцій з іранської нафти, яка вже перебуває на танкерах у відкритому морі. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies