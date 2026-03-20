Зеленський: я дуже зацікавлений підписати дронову угоду зі США

Йдеться не тільки про дрони-перехоплювачі, а й про морські та далекобійні дрони.

Президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що дуже зацікавлений підписати дронову угоду зі США.

"Що стосується Сполучених Штатів Америки, ви знаєте, що ми ще рік назад пропонували "drone deal", чому — тому що вони наш пріоритетний партнер. Там, до речі, не тільки дрони-перехоплювачі, там передусім морські дрони, наші далекобійні дрони, які перевірені вже війною.

І безумовно, туди входить і пакет обміну важливими знаннями, тренування тощо. І я дуже зацікавлений підписати цю угоду з нашим близьким партнером — Сполученими Штатами Америки. Тому коли президент Трамп буде готовий, я теж буду готовий. Я думаю, наша переговорна група буде обговорювати і це питання".