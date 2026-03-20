ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: я дуже зацікавлений підписати дронову угоду зі США

Йдеться не тільки про дрони-перехоплювачі, а й про морські та далекобійні дрони.

Володимир Зеленський на 62-й Мюнхенській безпековій конференції
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що дуже зацікавлений підписати дронову угоду зі США. 

"Що стосується Сполучених Штатів Америки, ви знаєте, що ми ще рік назад пропонували "drone deal", чому — тому що вони наш пріоритетний партнер. Там, до речі, не тільки дрони-перехоплювачі, там передусім морські дрони, наші далекобійні дрони, які перевірені вже війною.

І безумовно, туди входить і пакет обміну важливими знаннями, тренування тощо. І я дуже зацікавлений підписати цю угоду з нашим близьким партнером — Сполученими Штатами Америки. Тому коли президент Трамп буде готовий, я теж буду готовий. Я думаю, наша переговорна група буде обговорювати і це питання".

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies