Уранці 21 березня російські окупанти атакували місто Запоріжжя.

Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

"Ворог атакував Запоріжжя. За попередньою інформацією, загинули двоє людей – чоловік та жінка", – повідомив він.

Ворожим ударом зруйновано приватний будинок.

Станом на 08:00 відомо, що загинули чоловік і жінка, двоє дівчат - 15 та 11 років - отримали травми.

"Дві дитини поранені: збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. російський безпілотник зруйнував приватний будинок у обласному центрі".

Напередодні у місті лунала повітряна тривога.

Також за інформацією Федорова, внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район минулої доби поранень зазнали четверо людей.

Війська рф здійснили 21 авіаудар, спрямували 624 БпЛА різної модифікації. Також зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ та 290 артилерійських ударів.

Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель, об’єктів інфраструктури та автомобілів.