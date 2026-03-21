Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Росіяни вдарили по Запоріжжю, є жертви (доповнено)

Напередодні у місті оголосили повітряну тривогу.

наслідки російського обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

Уранці 21 березня російські окупанти атакували місто Запоріжжя. 

Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров. 

"Ворог атакував Запоріжжя. За попередньою інформацією, загинули двоє людей – чоловік та жінка", – повідомив він. 

Ворожим ударом зруйновано приватний будинок.

Станом на 08:00 відомо, що загинули чоловік і жінка, двоє дівчат - 15 та 11 років - отримали травми. 

"Дві дитини поранені: збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. російський безпілотник зруйнував приватний будинок у обласному центрі".

Напередодні у місті лунала повітряна тривога. 

Також за інформацією Федорова, внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район минулої доби поранень зазнали четверо людей. 

Війська рф здійснили 21 авіаудар, спрямували 624 БпЛА різної модифікації. Також зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ та 290 артилерійських ударів.

Надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

﻿
