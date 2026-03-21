Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Суспільство / Війна

На Харківщині унаслідок атак РФ десятеро людей постраждали

У Семенівці через детонацію невідомого пристрою загинув цивільний.

руйнування унаслідок російських обстрілів
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися 11 населених пунктів Харківської області. Відомо про постраждалих цивільних.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 10 людей, зокрема дитина", – зазначає він. 

У м. Ізюм постраждали чоловіки 67 і 70 років, жінки 74 і 50 років та 14-річна дівчинка, у селі Оскіл зазнали гострої реакції на стрес 77-річний чоловік і 75-річна жінка. У Чугуєві постраждав 45-річний чоловік, у Ківшарівці Куп’янської громади постраждала 73-річна жінка. Також у с. Українське Вовчанської громади постраждав 50-річний чоловік. 

"Внаслідок вибуху невідомого пристрою у с. Семенівка Шевченківської громади на місці загинув 68-річний чоловік, згодом у лікарні померла травмована 58-річна жінка", – каже Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 16 КАБ;
  • 3 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 14 БпЛА (тип встановлюється).

У Куп’янському районі пошкоджено складську будівлю фермерського господарства (с. Просянка), приватний будинок (с. Новоосинове).

В Ізюмському районі пошкоджено будівлю інтернатного закладу, 5 приватних будинків, господарчу споруду, електромережі (с. Оскіл); 17 приватних будинків, 3 автомобілі, скління вікон багатоквартирного будинку (м. Ізюм).

У Лозівському районі пошкоджено господарчу споруду, автомобіль (с. Садове).

У Чугуївському районі пошкоджено 8 приватних будинків, гараж, господарську споруду (м.  Чугуїв). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 193 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 23 791 людину.

Читайте також
