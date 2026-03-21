На Харківщині унаслідок атак РФ десятеро людей постраждали

Протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися 11 населених пунктів Харківської області. Відомо про постраждалих цивільних.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 10 людей, зокрема дитина", – зазначає він.

У м. Ізюм постраждали чоловіки 67 і 70 років, жінки 74 і 50 років та 14-річна дівчинка, у селі Оскіл зазнали гострої реакції на стрес 77-річний чоловік і 75-річна жінка. У Чугуєві постраждав 45-річний чоловік, у Ківшарівці Куп’янської громади постраждала 73-річна жінка. Також у с. Українське Вовчанської громади постраждав 50-річний чоловік.

"Внаслідок вибуху невідомого пристрою у с. Семенівка Шевченківської громади на місці загинув 68-річний чоловік, згодом у лікарні померла травмована 58-річна жінка", – каже Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

16 КАБ;

3 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

14 БпЛА (тип встановлюється).

У Куп’янському районі пошкоджено складську будівлю фермерського господарства (с. Просянка), приватний будинок (с. Новоосинове).

В Ізюмському районі пошкоджено будівлю інтернатного закладу, 5 приватних будинків, господарчу споруду, електромережі (с. Оскіл); 17 приватних будинків, 3 автомобілі, скління вікон багатоквартирного будинку (м. Ізюм).

У Лозівському районі пошкоджено господарчу споруду, автомобіль (с. Садове).

У Чугуївському районі пошкоджено 8 приватних будинків, гараж, господарську споруду (м. Чугуїв).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 193 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 23 791 людину.