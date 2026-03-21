Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія втратила другий ударний гелікоптер Ка-52 за добу

РФ уже втратила понад 66 гелікоптерів Ка-52.

Російські війська втратили ще один ударний гелікоптер Ка-52 протягом минулої доби, повідомляє "Мілітарний" із посиланням на російські телеграм-канали.

За наявною інформацією, екіпаж намагався катапультуватися, однак один із пілотів загинув у момент ураження гелікоптера. Причини інциденту російські ресурси назвали "незрозумілими", не надавши жодних деталей.

Фото: скріншот "Мілітарного"

Це вже друга втрата Ка-52 за останні 24 години. Напередодні, 20 березня, на Покровському напрямку український FPV-дрон уразив російський бойовий Ка-52. Після попадання екіпаж здійснив вимушену посадку, але обидва пілоти загинули внаслідок подальшої атаки безпілотників.

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових, які збили FPV-дроном російський вертоліт.

Аналіз аналітичного ресурсу Oryx свідчить, що Ка-52 є одним із найбільш уражених типів російської авіаційної техніки. За їхніми підтвердженими даними, РФ уже втратила понад 66 гелікоптерів цього типу. Для порівняння, втрати Ми-28 становлять 19 одиниць.

Ка-52 – розвідувально-ударний вертоліт нового покоління, командирська машина армійської авіації, призначена для знищення бронетехніки, живої сили і повітряних цілей. Вартість такої машини – близько $16 млн.

Читайте також
