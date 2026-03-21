Росія втратила другий ударний гелікоптер Ка-52 за добу

Російські війська втратили ще один ударний гелікоптер Ка-52 протягом минулої доби, повідомляє "Мілітарний" із посиланням на російські телеграм-канали.

За наявною інформацією, екіпаж намагався катапультуватися, однак один із пілотів загинув у момент ураження гелікоптера. Причини інциденту російські ресурси назвали "незрозумілими", не надавши жодних деталей.

Це вже друга втрата Ка-52 за останні 24 години. Напередодні, 20 березня, на Покровському напрямку український FPV-дрон уразив російський бойовий Ка-52. Після попадання екіпаж здійснив вимушену посадку, але обидва пілоти загинули внаслідок подальшої атаки безпілотників.

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових, які збили FPV-дроном російський вертоліт.

Аналіз аналітичного ресурсу Oryx свідчить, що Ка-52 є одним із найбільш уражених типів російської авіаційної техніки. За їхніми підтвердженими даними, РФ уже втратила понад 66 гелікоптерів цього типу. Для порівняння, втрати Ми-28 становлять 19 одиниць.

Ка-52 – розвідувально-ударний вертоліт нового покоління, командирська машина армійської авіації, призначена для знищення бронетехніки, живої сили і повітряних цілей. Вартість такої машини – близько $16 млн.