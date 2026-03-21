Суспільство / Війна

На Харківщині внаслідок вибуху гранати є жертви

Чоловік загинув, жінка отримала ампутацію обох нижніх кінцівок.

Ілюстративне фото
Фото: https://zp.npu.gov.ua/

У Куп'янському районі Харківщини вибухнула граната. Є жертви.

Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності.

20 березня в с.Семенівка, Шевченківської громади, стався вибух гранати Ф-1

Внаслідок вибуху загинув чоловік, жінка отримала важкі травми — травматичну ампутацію обох нижніх кінцівок. 

Як повідомили в центрі, рівень мінної небезпеки на Харківщині залишається критично високим. 

"У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів негайно телефонуйте на гарячу лінію 0800 33 10 40 або за номерами 101, 102 чи 112", - йдеться в повідомленні.

  • Затримали 18-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці терактів в Харкові. Він мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх біля адмінбудівель прифронтового міста.
