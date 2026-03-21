На Харківщині внаслідок вибуху гранати є жертви

У Куп'янському районі Харківщини вибухнула граната. Є жертви.

Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності.

20 березня в с.Семенівка, Шевченківської громади, стався вибух гранати Ф-1.

Внаслідок вибуху загинув чоловік, жінка отримала важкі травми — травматичну ампутацію обох нижніх кінцівок.

Як повідомили в центрі, рівень мінної небезпеки на Харківщині залишається критично високим.

"У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів негайно телефонуйте на гарячу лінію 0800 33 10 40 або за номерами 101, 102 чи 112", - йдеться в повідомленні.