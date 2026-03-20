ГоловнаСуспільствоВійна

У Харківській області через обстріл постраждала жінка

Росіяни атакували вісім населених пунктів області. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів Харківської області. Є постраждала.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок обстрілу в с. Грачівка Вільхуватської громади постраждала 54-річна жінка. Також медики надали допомогу 53-річній жінці, яка 18 березня зазнала травм у с. Вільхуватка.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова. По Харківщині росіяни застосували різні види озброєння: 

  • 2 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 5 fpv-дронів;
  • 3 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено скління вікон двох навчальних закладів, будівлі закладу дитячої творчості та багатоквартирного будинку;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 автомобілі (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Грачівка, с. Нова Олександрівка), автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Грушівка), автомобіль (с. Старовірівка);
  • в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Мирне);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Циркуни).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 184 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 23 598 людей.

