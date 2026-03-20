У Харківській області через обстріл постраждала жінка

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів Харківської області. Є постраждала.
Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок обстрілу в с. Грачівка Вільхуватської громади постраждала 54-річна жінка. Також медики надали допомогу 53-річній жінці, яка 18 березня зазнала травм у с. Вільхуватка.
Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова. По Харківщині росіяни застосували різні види озброєння:
- 2 БпЛА типу «Герань-2»;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 5 fpv-дронів;
- 3 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено скління вікон двох навчальних закладів, будівлі закладу дитячої творчості та багатоквартирного будинку;
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 автомобілі (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Грачівка, с. Нова Олександрівка), автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Грушівка), автомобіль (с. Старовірівка);
- в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Мирне);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Циркуни).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 184 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 23 598 людей.