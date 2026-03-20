ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора армія РФ втратила 1610 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 285 700 осіб. 

ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1610 російських солдатів, 3 російські танки, 21 бойову броньовану машину, 245 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 285 700 (+1 610) осіб 
  • танків– 11 789 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 254 (+21) од.
  • артилерійських систем – 38 569 (+31) од.
  • РСЗВ – 1 691 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 333 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 187 204 (+1 480) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 84 374 (+245) од.
  • спеціальна техніка – 4 096 (+4) од.

Дані уточнюються.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies