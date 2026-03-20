​Вчора армія РФ втратила 1610 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1610 російських солдатів, 3 російські танки, 21 бойову броньовану машину, 245 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 285 700 (+1 610) осіб
- танків– 11 789 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 254 (+21) од.
- артилерійських систем – 38 569 (+31) од.
- РСЗВ – 1 691 (+0) од.
- засоби ППО – 1 333 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 187 204 (+1 480) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 374 (+245) од.
- спеціальна техніка – 4 096 (+4) од.
Дані уточнюються.