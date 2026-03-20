​Вчора армія РФ втратила 1610 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби Сили оборони знищили 1610 російських солдатів, 3 російські танки, 21 бойову броньовану машину, 245 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 285 700 осіб.

