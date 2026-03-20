ВМС показали, як знищили ворожий катер в районі Тендрівської коси

Коса розташована у північній частині Чорного моря. 

Фото: Скриншот відео

Військово-морські сили Збройних сил України знищили катер російських окупантів у районі Тендрівської коси.

Про це ВМС повідомили у фейсбуці і опублікували відео. 

"Ще мінус один катер у ворога. ВМС продовжують системну бойову роботу з блокування сил противника в районі Тендрівської коси. На відео - момент знищення чергового катера окупантів. Чітка робота, холодний розрахунок і жодного шансу для противника.", - ідеться у дописі.

Тендрівська коса – це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік Криму.

У серпні 2024 року бійці ГУР здійснили наліт на Тендрівську косу і знищили техніку, особовий склад і фортифікації окупантів. 

