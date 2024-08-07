Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі.

6 серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій “Артан” та Морського центру ГУР МО України реалізували операцію у північній частині Чорного моря. Зокрема, здійснили наліт на Тендрівську косу.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО.

Вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу, точна кількість уточнюється.

Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат.

"Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії – лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває", – зазначили у розвідці.

Тендрівська коса – це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму.