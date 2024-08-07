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На Сумщині лунали вибухи через роботу ППО

Повітряна тривога у регіоні триває понад пів доби.

На Сумщині лунали вибухи через роботу ППО
Фото: unn.ua

У Сумській області близько 1 години ночі пролунала серія вибухів. За повідомленням керівника міської військової адміністрації Олексія Дрозденка, працювали сили протиповітряної оборони.

На своїй сторінці у Telegram посадовець закликав містян бути обережними щодо уламків, які можуть спричинити пошкодження та пожежі. 

Станом на 1:30, за даними волонтерського проєкту alerts.in.ua, повітряна тривога на Сумщині безперервно триває вже понад 14 годин.

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