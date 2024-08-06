Росіяни з артилерії обстріляли Херсон, відомо про двох поранених

6 серпня через російський артобстріл у Херсоні були поранені двоє людей.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Одну потерпілу довелося госпіталізувати.

“Швидка” доставила до лікарні 61-річну жінку. В неї - вибухова травма, поранення спини та травматична ампутація плеча. Також медики надали допомогу на місці 64-річному чоловіку. Він дістав вибухову травму, а також дрібні поранення ноги та руки. Від госпіталізації потерпілий відмовився", - повідомили в адміністрації.