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Росіяни з артилерії обстріляли Херсон, відомо про двох поранених

Одну потерпілу довелося забрати до лікарні.

Росіяни з артилерії обстріляли Херсон, відомо про двох поранених
реанімобіль
Фото: United24

6 серпня через російський артобстріл у Херсоні були поранені двоє людей.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Одну потерпілу довелося госпіталізувати.

“Швидка” доставила до лікарні 61-річну жінку. В неї - вибухова травма, поранення спини та травматична ампутація плеча. Також медики надали допомогу на місці 64-річному чоловіку. Він дістав вибухову травму, а також дрібні поранення ноги та руки. Від госпіталізації потерпілий відмовився", - повідомили в адміністрації.

  • Нині російська армія також скинула на людей з дрона вибухівку у передмісті Херсона. Постраждали щонайменше п'ятеро осіб.
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