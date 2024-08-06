Блінкен назвав ім'я нового спецпредставника заміть Пріцкер

Її справу продовжить заступник державного секретаря з управління та ресурсів Річард Верма.

Державний секретар США Ентоні Блінкен озвучив ім'я нового спеціального представника США з питань економічного відновлення України.

Як ідеться на сайті Держдепу, посада Пріцкер обмежена одним роком згідно із законом.

Блінкен запевнив, що роботу, яку вона розпочала, буде продовжено. Це робитиме заступник державного секретаря з управління та ресурсів Річард Верма.

"Адміністрація Байдена прагне допомогти Україні твердо стояти на власних ногах — у військовому, економічному та демократичному плані", - наголосив держсекретар США.

Блінкен зазначив, що "досягнення Пенні численні". Це відстоювання надання Україні економічної допомоги у розмірі близько 9 мільярдів доларів, запуск консультативної ради з бізнесу Міжвідомчої донорської координаційної платформи G7+ для надання важливих знань, досвіду та прозорості приватного сектору на підтримку відновлення нашої держави. Також Пріцкер підтримувала зусилля України щодо проведення ключових економічних реформ для стимулювання інвестицій приватного сектору, заснувала команду, яка займалася укладенням угод в оборонно-промисловому комплексі, що прискорило ліцензування, спільне виробництво та спільні підприємства між американськими та українськими оборонними компаніями тощо.