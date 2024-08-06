Цього тижня депутати іспанської Каталонії можуть обрати нового лідера

Цього тижня парламент іспанського регіону Каталонія обере нового лідера, пише Reuters.
Однак колишній очільник регіону Карлес Пучдемон може завадати цьому, повернувшись з самовільного вигнання попри ордер на його арешт. Пучдемон є лідером жорсткої сепаратистської партії Junts і очолював Каталонію між 2016 і 2017 роками. Він втік з Іспанії після референдуму про незалежність, який судова влада Іспанії визнала незаконним.
Водночас незрозуміло, як він зможе повернутися до країни та увійти до регіонального парламенту, уникаючи поліції.
Генеральний секретар Junts Хорді Туруль закликав до відстрочки голосування, якщо Пучдемона затримають, оскільки “голосування не можна провести в нормальних умовах” без його присутності.
Очікується, що голосування щодо призначення на посаду соціаліста Ілля Сальвадора, якого підтримує ліва сепаратистська партія ERC (Республіканські ліві Каталонії) після двосторонньої угоди минулого тижня, відбудеться у четвер.
Спікер парламенту поки що не підтвердив дату.
- У травні іспанський парламент ухвалив закон про амністію, який помилував учасників невдалої спроби відділення у 2017 році.
- Однак Верховний суд залишив у силі ордери на арешт Пучдемона та ще двох осіб, яким також були пред'явлені звинувачення у розкраданні, ухваливши, що закон про амністію на них не поширюється.
- Пучмедон мешкав у Бельгії з 2017 до 2024 року, останніми місяцями жив на півдні Франції.