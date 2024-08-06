Цього тижня депутати іспанської Каталонії можуть обрати нового лідера

Кандидатом на посаду є соціаліст Ілля Сальвадор, якого підтримує ліва сепаратистська партія ERC.

Цього тижня парламент іспанського регіону Каталонія обере нового лідера, пише Reuters.

Однак колишній очільник регіону Карлес Пучдемон може завадати цьому, повернувшись з самовільного вигнання попри ордер на його арешт. Пучдемон є лідером жорсткої сепаратистської партії Junts і очолював Каталонію між 2016 і 2017 роками. Він втік з Іспанії після референдуму про незалежність, який судова влада Іспанії визнала незаконним.

Водночас незрозуміло, як він зможе повернутися до країни та увійти до регіонального парламенту, уникаючи поліції.

Генеральний секретар Junts Хорді Туруль закликав до відстрочки голосування, якщо Пучдемона затримають, оскільки “голосування не можна провести в нормальних умовах” без його присутності.

Очікується, що голосування щодо призначення на посаду соціаліста Ілля Сальвадора, якого підтримує ліва сепаратистська партія ERC (Республіканські ліві Каталонії) після двосторонньої угоди минулого тижня, відбудеться у четвер.

Спікер парламенту поки що не підтвердив дату.