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У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі

Франческо Лапіс був членом римської злочинної організації "Каморра".

У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Іспанська поліція затримала у Барселоні одного з “найнебезпечніших” мафіозних втікачів Італії.

Про це повідомляє Reuters.

Франческо Лапіс був членом римської злочинної організації "Каморра", повідомила поліція.

“Втікач опинився в списку (Італії) “найнебезпечніших втікачів”, він був відомий у кримінальних колах як особа, наближена до так званої римської "Каморри””, – йдеться в заяві Національної поліції Іспанії.

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Рим засудив Лапіса за торгівлю великою кількістю кокаїну, гашишу та марихуани між Іспанією та Італією.

Після його втечі італійська поліція попросила іспанських колег допомоги у розшуку, оскільки він, як вважають, перебував в Іспанії.

Поліція повідомила, що спочатку вважалося, що мафіозі був на Ібіці.

Намагаючись уникнути захоплення, соратники Лапіса помінялися таксі після виходу з аеропорту.

"Незважаючи на вжиті заходи безпеки, (поліції) вдалося продовжити стеження (за ними) до околиці міста Барселона, де вони на дорозі зустріли самого втікача, якого швидко затримали", ‒ повідомили правоохоронці.

Італійська поліція видала європейський ордер на арешт Лапіса.

  • У травні в італійському місті Козенца регіону Калабрія поліція провела одну з наймасштабніших операцій із затримання представників двох мафіозних кланів. Заарештували 109 людей, яких підозрюють у зв'язках із організацією "Ндрангета", що вважається одним із найбільших і найвпливовіших кримінальних синдикатів Європи. Ця мафіозна спілка контролювала 80% усього європейського ринку кокаїну. 
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