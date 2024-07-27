Орбан натякнув на варіант "Угорщини поза блоком"

На ретриті у Румунії угорський прем'єр згадав знайомі тропи “про слабке ядро ЄС, яке підтримує права ЛГБТК та імміграцію”.

Трамп і Орбан під час зустрічі у Флориді

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував бачення нового світового порядку з підтримкою Китаю та потенційним поверненням Дональда Трампа до Білого дому, пише Bloomberg, зазначаючи, що це посилить його роль ренегата в Європейському Союзі.

Він навіть натякнув на варіанти “поза блоком” (для Будапешта, - ред.).

Звертаючись сьогодні до своїх прихильників на щорічному ретриті в Беїле-Тушнад у центральній Румунії, Орбан згадав знайомі тропи “про слабке ядро ЄС, яке підтримує права ЛГБТК та імміграцію”.

Він порівняв це з “раціональною” Росією, якою “сильно” керує Володимир Путін, Азією, що розвивається, і національними державами на східному фланзі ЄС, які проводять незалежну політику.

“61-річний Орбан насолоджувався своєю роллю руйнівника в Європі, у певний момент затримавши бюджет блоку, заблокувавши допомогу Україні та регулярно натякаючи, що життя за межами ЄС може бути кращим. Брюссель, як і раніше, утримує гроші від Угорщини, звинувачуючи її уряд у корупції та кумівстві”, ‒ йдеться у матеріалі.

Орбан зазначив, що, на його думку, “ми (Угорщина, - ред.) не отримаємо політичну та економічну пропозицію від США, яка дасть нам кращі можливості, ніж членство в ЄС”.

“Якби ми отримали таку пропозицію, ми повинні її розглянути”, ‒ додав Орбан.

У той же час, в інтересах Китаю залишити Угорщину в ЄС, уточнив він. Прем’єр-міністр згадав травневий візит президента Сі Цзіньпіна до Будапешта, який допоміг посилити роль Угорщини як точки доступу на європейський ринок для китайських виробників електромобілів і акумуляторів. Угорщина також нещодавно взяла від Китаю кредит на 1 мільярд євро для фінансування розвитку інфраструктури.