Орбан натякнув на варіант "Угорщини поза блоком"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував бачення нового світового порядку з підтримкою Китаю та потенційним поверненням Дональда Трампа до Білого дому, пише Bloomberg, зазначаючи, що це посилить його роль ренегата в Європейському Союзі.
Він навіть натякнув на варіанти “поза блоком” (для Будапешта, - ред.).
Звертаючись сьогодні до своїх прихильників на щорічному ретриті в Беїле-Тушнад у центральній Румунії, Орбан згадав знайомі тропи “про слабке ядро ЄС, яке підтримує права ЛГБТК та імміграцію”.
Він порівняв це з “раціональною” Росією, якою “сильно” керує Володимир Путін, Азією, що розвивається, і національними державами на східному фланзі ЄС, які проводять незалежну політику.
“61-річний Орбан насолоджувався своєю роллю руйнівника в Європі, у певний момент затримавши бюджет блоку, заблокувавши допомогу Україні та регулярно натякаючи, що життя за межами ЄС може бути кращим. Брюссель, як і раніше, утримує гроші від Угорщини, звинувачуючи її уряд у корупції та кумівстві”, ‒ йдеться у матеріалі.
Орбан зазначив, що, на його думку, “ми (Угорщина, - ред.) не отримаємо політичну та економічну пропозицію від США, яка дасть нам кращі можливості, ніж членство в ЄС”.
“Якби ми отримали таку пропозицію, ми повинні її розглянути”, ‒ додав Орбан.
У той же час, в інтересах Китаю залишити Угорщину в ЄС, уточнив він. Прем’єр-міністр згадав травневий візит президента Сі Цзіньпіна до Будапешта, який допоміг посилити роль Угорщини як точки доступу на європейський ринок для китайських виробників електромобілів і акумуляторів. Угорщина також нещодавно взяла від Китаю кредит на 1 мільярд євро для фінансування розвитку інфраструктури.
- З того часу, як 1 липня Угорщина очолила на пів року Раду ЄС, Орбан використав це, щоб “підняти власний авторитет у міжнародній дипломатії”, зустрічаючись із лідерами, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Росії Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
- На початку липня Орбан зустрівся з Трампом у маєтку республіканця у Флориді. Політики говорили про “шляхи досягнення миру” між Україною та РФ.
- Під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії президент Володимир Зеленський висловив незадоволення діями Орбана. Він розкритикував "мирну місію", на яку угорський політик сам себе вповноважив, заявивши, що Євросоюз може теж вирішувати свої справи без залучення та присутності цієї особи.
- Перед цим президент Євроради Шарль Мішель нагадав Орбану, що його ніхто не вповноважував представляти ЄС на міжнародній арені.