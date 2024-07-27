Джей Ді Венс виправдався за образу бездітних жінок

Кандидат у віцепрезиденти США заявив, що його коментар був сарказмом, який не зрозуміли.

Партнер Дональда Трампа на прийдешніх виборах у США Джей Ді Венс пояснив свою скандальну заяву про те, що жінки з Демократичної партії - це "бездітні леді з котами, які мають жалюгідне життя".

Як пише BBC, претендент на посаду віцепрезидента сказав, що вдався до сарказму, проте замість того, щоб зрозуміти суть його меседжу, більшість зосередилися лише на порівнянні.

Насправді ж у цій репліці, яка була виголошена ще у 2021 році, Венс нібито не хотів образити людей, які не мають дітей. Він лише прагнув "показати, що Демократична партія стала антисімейною та недружньою до дітей за своєю суттю". Політику не подобається, що суспільство "стало скептично і навіть критично ставитися до самої ідеї народження дітей".

Щоб дещо згладити ситуацію, Венс побажав Камалі Гарріс, проти якої був спрямований коментар, та дітям її чоловіка від першого шлюбу "всього найкращого, бо сенс був не в тому, щоб її принизити, а в тому, що її партія веде неправильну політику".