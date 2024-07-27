Трамп проведе мітинг у місті, де в нього стріляли

Кандидат у президенти США Дональд Трамп має намір повернутися на місце злочину - але мова не про його статус засудженого порушника закону. Політик анонсував проведення мітингу на підтримку своєї передвиборчої кампанії у місті Батлер, штат Пенсильванія.

Як пише Reuters, республіканець заявив про організацію заходу у своїй власній соцмережі Truth Social. У властивій для себе манері Трамп назвав майбутній мітинг "великим та прекрасним", але не оприлюднив конкретну дату.

Саме у Батлері відбувся замах на експрезидента, внаслідок якого він був поранений у вухо, а один із відвідувачів мітингу загинув. 20-річного кілера ліквідували безпекові спецслужби.

Пенсильванія - вкрай важливий штат у виборчих перегонах. Він належить до так званих "тих, що коливаються": ані демократи, ні республіканці не мають тут історичної переваги, тому голоси виборників звідси матимуть вирішальне значення для результатів волевиявлення.