Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля
Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
У Криму горить аеродром "Саки"
У Криму горить аеродром "Саки"
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Пентагон знайшов для України додаткових 2 млрд доларів через бухгалтерську помилку
Пентагон знайшов для України додаткових 2 млрд доларів через бухгалтерську помилку
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
ГоловнаСвіт

Трамп проведе мітинг у місті, де в нього стріляли

Республіканець не боїться повторення інциденту у Пенсильванії.

Трамп проведе мітинг у місті, де в нього стріляли
Трамп на мітингу у Батлері, Пенсильванія
Фото: EPA/UPG

Кандидат у президенти США Дональд Трамп має намір повернутися на місце злочину - але мова не про його статус засудженого порушника закону. Політик анонсував проведення мітингу на підтримку своєї передвиборчої кампанії у місті Батлер, штат Пенсильванія.

Як пише Reuters, республіканець заявив про організацію заходу у своїй власній соцмережі Truth Social. У властивій для себе манері Трамп назвав майбутній мітинг "великим та прекрасним", але не оприлюднив конкретну дату. 

Саме у Батлері відбувся замах на експрезидента, внаслідок якого він був поранений у вухо, а один із відвідувачів мітингу загинув. 20-річного кілера ліквідували безпекові спецслужби.

Пенсильванія - вкрай важливий штат у виборчих перегонах. Він належить до так званих "тих, що коливаються": ані демократи, ні республіканці не мають тут історичної переваги, тому голоси виборників звідси матимуть вирішальне значення для результатів волевиявлення. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies